16-я специализированная выставка «Нефть. Газ. Химия. Экология-2019», Н.Челны

С 13 по 15 февраля 2019 года в КамаЭкспо (Набережные Челны) стартует первый этап «Камского промышленного форума-2019», посвященный природным ресурсам и проблемам экологии.

На выставке с международным участием нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности будут продемонстрированы установки и оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений.

Тематики стендов:

Нефтегазопромысловая геология и геофизика.

Трубопроводы, продуктопроводы.

Строительство и оснащение объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности.

Современные компьютерные технологии и программные продукты.

Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты.

Экологическая и промышленная безопасность.

Приборы и системы контроля и экологической диагностики; оборудование неразрушающего контроля.

Экологическая безопасность водного, воздушного бассейнов и почв.

Воздушные выбросы и охрана воздушного бассейна.

Технологии сбора, хранения, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.

Энерго – и ресурсосберегающие малоотходные и безотходные технологии.

Рециклинг и вторичные ресурсы.

Промышленная безопасность.

Подробности на сайте организатора