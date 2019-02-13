13 февр. 2019

16-я специализированная выставка «Нефть. Газ. Химия. Экология-2019», Н.Челны

С 13 по 15 февраля 2019 года в КамаЭкспо (Набережные Челны) стартует первый этап «Камского промышленного форума-2019», посвященный природным ресурсам и проблемам экологии.

На выставке с международным участием нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности будут продемонстрированы установки и оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений.

Тематики стендов:

  • Нефтегазопромысловая геология и геофизика.
  • Трубопроводы, продуктопроводы.
  • Строительство и оснащение объектов для нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности.
  • Современные компьютерные технологии и программные продукты.
  • Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты.
  • Экологическая и промышленная безопасность.
  • Приборы и системы контроля и экологической диагностики; оборудование неразрушающего контроля.
  • Экологическая безопасность водного, воздушного бассейнов и почв.
  • Воздушные выбросы и охрана воздушного бассейна.
  • Технологии сбора, хранения, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
  • Энерго – и ресурсосберегающие малоотходные и безотходные технологии.
  • Рециклинг и вторичные ресурсы.
  • Промышленная безопасность.

Подробности на сайте организатора

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