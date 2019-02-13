16-я специализированная выставка «Нефть. Газ. Химия. Экология-2019», Н.Челны

С 13 по 15 февраля 2019 года в КамаЭкспо (Набережные Челны) стартует первый этап «Камского промышленного форума-2019», посвященный природным ресурсам и проблемам экологии.
На выставке с международным участием нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности будут продемонстрированы установки и оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений.
Тематики стендов:
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