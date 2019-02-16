16 февр. 2019

​Мастер-класс Владимира Мариновича «Как создать команду мечты»

​Мастер-класс Владимира Мариновича «Как создать команду мечты»

Владимир Маринович – успешный бизнесмен-практик, который поделится с участниками ключевыми принципами, приводящими к завидным финансовым результатам.

Послужной список спикера включает управление и открытие крупных бизнесов разных отраслей. Маринович занимал руководящие должности и выстраивал бизнес процессы в Gett, Vigoda.ru, Sela, «Улыбке Радуги», Основатель БизнесШколe ВВЕРХ и т.д.

Что будет на мастер-классе?

Как создать команду мечты

  • Кто ваша команда? конечно же, инструмент достижения ваших целей!
  • В ходе мастер-класса Владимир откроет для вас уникальный принцип «3/7/90».
  • Расскажет, как выбирать людей, которые смогут с вами работать, о ключевых вехах постороения «команды мечты» и о том, как набрать и удерживать талантливых профессионалов.

«Бизнес дарвинизм»

  • Бизнес-дарвинизм: выживает только сильнейший! В блок о бизнес-дарвинизме Владимир Маринович вложил все свои знания и 25-летний опыт управления людьми. Что сегодня необходимо делать каждое утро, чтобы стать сильнейшим на рынке.

«Охота за головами»

  • Цель — овладеть практическими инструментами «соблазнения» эффективных сотрудников. Мы разберём в практике:

1. Определение ведущих мотивов кандидата.

2. Систему мотивации и вознаграждения.

3. Профиль вакансии.

4. Обсудим успешные решения и кейсы.

Супер эффективная команда

  • Оклад — зло. Оклады и развитие компании несовместимы.
  • Мотивационные системы, которых ждут от вас сотрудники
  • Система мотивации должна быть очень прозрачной и понятной — каждый человек должен быть оцифрован.

Мотивация команды

  • Будущее уже наступило. Мы стоим в начале самой быстрой эпохи урбанизации человечества. То есть комании, которые сегодня успешные offline, в скором времени вынуждены будут уйти с рынка. Вы узнаете о мировых трендах урбанизации и о способах их применения в своей отрасли, а так же о том, как повысить цифровую компетентность.

Организатор: Школа бизнеса Headway

Подробности и условия участия на сайте мероприятия

+7 843 260 00 16, sales@headwaybs.ru

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