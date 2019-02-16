​Мастер-класс Владимира Мариновича «Как создать команду мечты»

Владимир Маринович – успешный бизнесмен-практик, который поделится с участниками ключевыми принципами, приводящими к завидным финансовым результатам.
Послужной список спикера включает управление и открытие крупных бизнесов разных отраслей. Маринович занимал руководящие должности и выстраивал бизнес процессы в Gett, Vigoda.ru, Sela, «Улыбке Радуги», Основатель БизнесШколe ВВЕРХ и т.д.
Что будет на мастер-классе?
Как создать команду мечты
«Бизнес дарвинизм»
«Охота за головами»
1. Определение ведущих мотивов кандидата.
2. Систему мотивации и вознаграждения.
3. Профиль вакансии.
4. Обсудим успешные решения и кейсы.
Супер эффективная команда
Мотивация команды
Организатор: Школа бизнеса Headway
Подробности и условия участия на сайте мероприятия
+7 843 260 00 16, sales@headwaybs.ru
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