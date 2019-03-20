Специализированная выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS), Москва

20-21 марта 2019 в Москве состоится международная специализированная выставка контрактного производства и СТМ «Собственная Торговая Марка» (IPLS). Это единственная специализированная выставка контрактного производства и СТМ в России и СНГ, ключевое событие года в сфере.
В IPLS примут участие более 150 производителей СТМ из 20 стран мира. Мероприятие планируют посетить более 2 000 профессионалов СТМ.
На кого направлена выставка:
На руководителей и менеджеров направлений СТМ, отделов закупок, маркетинга, категорийных менеджеров, бренд-менеджеров мультиформатных и специализированных розничных сетей, аптечных сетей, онлайн магазинов, HoReCa, авиакомпаний, кейтеринговых компаний, производственных предприятий, дистрибьюторов, оптовых компаний.
На IPLS вас ожидают:
Место: Москва, Крокус Экспо, Павильон 2, Зал 9
Время: 20 марта с 10.00 до 18.00;
21 марта с 10.00 до 17.00
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Ваш промокод: IPLS2019
Ссылка на подробное описание и регистрацию
Сайт: www.ipls-russia.ru
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