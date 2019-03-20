Специализированная выставка «Собственная Торговая Марка» (IPLS), Москва

20-21 марта 2019 в Москве состоится международная специализированная выставка контрактного производства и СТМ «Собственная Торговая Марка» (IPLS). Это единственная специализированная выставка контрактного производства и СТМ в России и СНГ, ключевое событие года в сфере.

В IPLS примут участие более 150 производителей СТМ из 20 стран мира. Мероприятие планируют посетить более 2 000 профессионалов СТМ.

На кого направлена выставка:

На руководителей и менеджеров направлений СТМ, отделов закупок, маркетинга, категорийных менеджеров, бренд-менеджеров мультиформатных и специализированных розничных сетей, аптечных сетей, онлайн магазинов, HoReCa, авиакомпаний, кейтеринговых компаний, производственных предприятий, дистрибьюторов, оптовых компаний.

На IPLS вас ожидают:

Уже 6-ый год подряд мировые и отечественные производители представят свои лучшие продовольственные и непродовольственные товары под СТМ;

2 дня продуктивных встреч, деловой обстановки, атмосферы нетворкинга профессионалов и экспертов отрасли;

Возможность получить выгодные контракты на лучших условиях;

Саммит Retail Connect, сочетающий сессию переговоров ритейлеров и поставщиков, конференцию по СТМ;

Ежегодная премия Private Label Awards;

NoveltyLab: Участники выставки представят свои новинки года на стенде N50;

Экспозиция СТМ Private Label Gallery – все номинированные ритейлерами на Премию линейки можно детально рассмотреть на стенде C88;

HoReCa: специальные товарные предложения для отелей, ресторанов, кафе и кейтеринга;

Healthy In-Store Expo – премьера 2019 года, площадка, на которой договариваются о поставках продукции производители органических и экологических товаров с представителями оптовой и розничной торговли, а также HoReCa;

Выставка технологий и оборудования для розничного бизнеса Retail Hub 2019 (на единой площадке с IPLS) – самые новые технологические решения для работы, развития и продвижения предприятий розничного безнеса.

Конференция по СТМ

Место: Москва, Крокус Экспо, Павильон 2, Зал 9

Время: 20 марта с 10.00 до 18.00;

21 марта с 10.00 до 17.00

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Ссылка на подробное описание и регистрацию

Сайт: www.ipls-russia.ru