Неделя Звезд Хоккея 2019 в Казани

19 и 20 января в Казани состоится главное мероприятие Недели Звезд Хоккея 2019 – звездный уик-энд КХЛ.
В Неделя Звезд Хоккея стартовала с Кубка вызова МХЛ и матча звезд ЖХЛ в Нижнекамске и Альметьевске, а финал спортивного праздника состоится в столице региона.
На международном хоккейном фестивале в Казани свое мастерство продемонстрируют главные звезды КХЛ. Болельщики смогут не только насладиться мастерством любимых хоккеистов, но и принять участие в множестве активностей на арене и вне ее: праздник начнется задолго до того, как хоккеисты выйдут на лед.
На «Татнефть Арене» зрителей и в зоне перед спортивным объектов для зрителей развернутся площадки с различными активностями, фотозонами, квестами, театральными постановками, музыкальным сопровождением от кавер-групп и диджеев.
19 января звезды хоккея устроят Мастер-шоу на льду «Татнефть Арены», а также состоится воссоединение легендарной тройки Данис Зарипов – Сергей Зиновьев – Алексей Морозов в матче между сборной Татарстана и ветеранами КХЛ.
Подробности – на официальном сайте мероприятия
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