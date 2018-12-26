Награждение лауреатов республиканского конкурса «Руководитель года-2018»

26 декабря состоится торжественная церемония награждения лауреатов Республиканского общественного конкурса «Руководитель года». В церемонии принимает участие Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Инициатор проведения конкурса — Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан. Конкурс проводится в целях обеспечения общественного признания, поощрения и распространения положительного опыта лучших руководителей предприятий и организаций, добившихся высоких результатов в своей работе и внесших заметный вклад в решение задач социально-экономического развития республики.



Конкурс «Руководитель года» проводится по следующим номинациям: «За высокую конкурентоспособность», «За инвестиционную активность», «За достижения в инновационной деятельности», «За высокую социальную ответственность», «За активное развитие кадрового потенциала», «За успешное управление предприятием малого (среднего) бизнеса», «За формирование безопасных и здоровых условий труда», «За создание нового производства», «За содействие развитию детского технического творчества», «За цифровую трансформацию предприятия».



Выдвижение руководителей предприятий и организаций к участию в конкурсе производится министерствами и ведомствами, главами муниципальных районов и городских округов, объединениями работодателей и профессиональными союзами.



Торжественная церемония подведения итогов конкурса и награждения лауреатов проводится при участии Президента Республики Татарстан и представителей органов государственной власти Республики Татарстан, представителей федеральных органов, министерств и ведомств, муниципальных образований, объединений работодателей, профессиональных союзов, научных кругов, а также известных промышленников и предпринимателей, представителей средств массовой информации.





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