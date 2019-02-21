Российский нефтегазохимический форум и 27 Международная выставка "Газ. Нефть. Технологии - 2019", Уфа

Российский Нефтегазохимический Форум
Российский Нефтегазохимический Форум – это крупнейшая деловая площадка с участием ведущих экспертов отрасли: представителей науки, органов государственной власти, промышленности и бизнеса.
Программа Российского Нефтегазохимического Форума включает в себя — пленарное заседание, международные конференции, секции, семинары, круглые столы, тематические встречи.
Выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Выставка «Газ. Нефть. Технологии» за годы проведения стала профессиональным выставочным проектом и эффективной площадкой для интеграции опыта и установления взаимовыгодных контактов.
Ежегодно выставка, проводимая в столице Республики Башкортостан с 1992 года, собирает на экспозиционных площадях специалистов топливно-энергетического комплекса России – руководителей федеральных и региональных госструктур, ведущих нефтегазовых компаний, профильных организаций и ученых.
Итоги 2018 года:
В выставке «Газ.Нефть.Технологии — 2018» приняли участие 350 экспонентов из 32 регионов России и 13 стран мира.
В экспозиции приняли участие ключевые игроки отрасли. Выставка расположилась на 10 000 кв.м. выставочной площади на 5 экспозиционных площадках.
По результатам регистрации, всего выставку посетило 13253 посетителя-специалиста из 36 регионов России и зарубежных стран (Франции, Китайской Народной Республики, Кубы, Германии, Испании, Узбекистана, Англии и других).
В работе Российского нефтегазохимического форума приняли участие 352 спикера и модератора, было зарегистрировано 2480 слушателей деловых секций.
Всего в дни работы Форума прошло 30 деловых мероприятий на 6 площадках города Уфы.
Место проведения: Выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО»
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