Российский нефтегазохимический форум и 27 Международная выставка "Газ. Нефть. Технологии - 2019", Уфа

Российский Нефтегазохимический Форум

Российский Нефтегазохимический Форум – это крупнейшая деловая площадка с участием ведущих экспертов отрасли: представителей науки, органов государственной власти, промышленности и бизнеса.

Программа Российского Нефтегазохимического Форума включает в себя — пленарное заседание, международные конференции, секции, семинары, круглые столы, тематические встречи.

Выставка «Газ. Нефть. Технологии»

Выставка «Газ. Нефть. Технологии» за годы проведения стала профессиональным выставочным проектом и эффективной площадкой для интеграции опыта и установления взаимовыгодных контактов.

Ежегодно выставка, проводимая в столице Республики Башкортостан с 1992 года, собирает на экспозиционных площадях специалистов топливно-энергетического комплекса России – руководителей федеральных и региональных госструктур, ведущих нефтегазовых компаний, профильных организаций и ученых.

Итоги 2018 года:

В выставке «Газ.Нефть.Технологии — 2018» приняли участие 350 экспонентов из 32 регионов России и 13 стран мира.

В экспозиции приняли участие ключевые игроки отрасли. Выставка расположилась на 10 000 кв.м. выставочной площади на 5 экспозиционных площадках.

По результатам регистрации, всего выставку посетило 13253 посетителя-специалиста из 36 регионов России и зарубежных стран (Франции, Китайской Народной Республики, Кубы, Германии, Испании, Узбекистана, Англии и других).

В работе Российского нефтегазохимического форума приняли участие 352 спикера и модератора, было зарегистрировано 2480 слушателей деловых секций.

Всего в дни работы Форума прошло 30 деловых мероприятий на 6 площадках города Уфы.

Место проведения: Выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО»