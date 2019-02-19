Правовой форум Legal Forum Ufa

17 февраля 2019 года в столице Башкортостана состоится правовой форум Legal Forum Ufa.

Форум призван стать крупнейшей площадкой Республики Башкортостан для диалога бизнеса, граждан и юристов, представляющих все основные экономические и правовые системы.

Событие станет уникальным не только для нашего города, но и для всей республики. Заявлено около 300 участников Форума со всей республики. В ходе сессий форума и дискуссий за круглыми столами обсудят и раскроют наиболее актуальные вопросы российского права, вопросы взаимодействия бизнеса и государства, бизнеса и местного самоуправления, граждан и бизнеса, граждан и государства, граждан между собой, будут разработаны и предложены рекомендации механизмов разрешения наболевших каждодневных вопросов.

Лучшие представители юриспруденции в Республике Башкортостан и приглашенные ведущие юристы Бюро с других регионов поделятся личным опытом и знаниями. Никакой теории и скучных лекций! Только практика, выстраданная судами и готовые решения! В течение одного дня 15 спикеров поделятся знаниями по самым актуальным и востребованным проблемам как для предпринимателей, так и для населения.

Первая сессия соберет представителей бизнеса, предпринимателей и лиц, которые с ними взаимодействуют. Будут раскрыты следующие темы: защита фирменного наименования, как бороться с давлением налоговых органов, как защитить бизнес от рейдеров, как без потерь разблокировать расчетный счет, преимущества корпоративного договора, подводные камни сделок с крупными компаниями и другие актуальные темы.

Вторая сессия для граждан. Участники форума узнают о том, как увеличить площадь своего земельного участка, изменить вид разрешенного использования участка, выкупить участок, на котором находится недвижимость, как вести себя в случае задержания органами внутренних дел, как вести себя в социальных сетях и об ответственности за оскорбления, обо всех нюансах банкротства граждан, а так же о способах выехать за границу при запрете на выезд, процедура лишения отцовства.

Между основными сессиями предусмотрены розыгрыши, тестирование с помощью специально составленных вопросов на платформе Гарант до и после прослушивания выступлений, вручение сертификатов обучения, и конечно «чайно-кофейная» сессия, на которой гости знакомятся и меняются контактами.



Подробности на сайте мероприятия