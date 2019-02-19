25 Международная выставка-форум «Энергетика», Самара

С 19 по 21 февраля 2019 г. Экспо-Волга (Самара) организует форум «Энергетика» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона.
Он направлен на организацию эффективного взаимодействия между представителями бизнеса, органов власти и науки с целью заключения новых партнерских соглашений, получения заказов и подрядов.
В прошлом году выставку посетили более 2500 участников – с целью знакомства с новыми технологиями и оборудованием. Средняя сумма закупок по итогам мероприятия составила 6 625 000 рублей.
Ожидания от выставки оправдались у 70.4 % экспонентов. 88% участников остались довольны контактами на стенде. 64,7% уникальных посетителей, среди которых генеральные и технические директора; главные энергетики и инженеры; проектировщики; руководители служб первичного оборудования, РЗА, АСУТП, АИИС КУЭ.Подробности о выставке-форуме «Энергетика» и условия участия по ссылке
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