26 дек. 2018

Российский управленческий форум для предпринимателей и топ-менеджеров, Уфа

Доклады, мастер-классы, дискуссии с участием топ-специалистов сферы IT.

Своим опытом поделятся топ-менеджеры известных российских компаний, совершивших прорыв в бизнесе благодаря цифровым технологиям и современным инструментам управления и принятия решений.

Спикеры:

  • Кирилл Токарев. Шеф-редактор РБК
  • Максим Поташев. Магистр игры «Что? Где? Когда?», R&P consulting
  • Максим Афонасьев, основатель Аксус-Интеграция (ГК Аксус)
  • Леонид Аникин, Mail.Ru и другие

Практическая польза:

  • Узнать новые возможности технологий и свободно ориентироваться в новом мире.
  • Повысить точность управленческих решений.
  • Приблизиться к личной и корпоративной сверхэффективности.
  • Построить маркетинг на основе точных данных, а не интуиции.
  • Увеличить продажи за счет автоматизации.
  • Снизить затраты на IT инфраструктуру.
  • Решить многие проблемы сферы HR.

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