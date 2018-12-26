Российский управленческий форум для предпринимателей и топ-менеджеров, Уфа

Доклады, мастер-классы, дискуссии с участием топ-специалистов сферы IT.
Своим опытом поделятся топ-менеджеры известных российских компаний, совершивших прорыв в бизнесе благодаря цифровым технологиям и современным инструментам управления и принятия решений.
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Практическая польза:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.