Международная нефтегазовая выставка MIOGE 2019, Москва

Международная выставка нефтегазового оборудования «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE 2019 — самая масштабная выставка для нефтегазовой отрасли.

Участники выставки — отечественные и зарубежные нефтегазодобывающие и нефтесервисные компании, а также производители и поставщики нефтегазового оборудования и технологий.

Участие в выставке MIOGE со стендом — это эффективный способ:

увеличить объём продаж нефтегазового оборудования и технологий

расширить географию сбыта продукции

привлечь новых заказчиков из нефтегазодобывающих регионов России и СНГ

Выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE предоставляет возможность участникам за короткое время продемонстрировать свою продукцию и оперативно провести деловые переговоры с большим числом специалистов-нефтяников, заинтересованных в выборе оборудования для решения своих производственных и технологических задач в сфере нефтегаз.

Нефтегазовая выставка MIOGE дает возможность посетителям ознакомиться с широким спектром нефтегазового оборудования и технологий от ведущих отечественных и зарубежных производителей и выбрать продукцию, необходимую для решения своих бизнес-задач в сфере нефтегаз. Посещение выставки «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE — оптимальный способ проведения прямых переговоров с большим числом производителей и поставщиков нефтегазового оборудования и услуг.

Для удобства посетителей Выставка представлена в 8-и тематических разделах: