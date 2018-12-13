Республиканский конкурс «Экспортер года - 2018»

13 декабря в Казани состоится церемония награждения премии «Экспортер года — 2019». Мероприятие организовано Министерством экономики РТ, Некоммерческой компанией «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан», Центром поддержки экспорта РТ и Торгово-промышленной палатой РТ при поддержке делового издания «Эксперт Татарстан».
Цель ежегодного конкурса «Экспортер года» — выявление и поощрение предприятий и предпринимателей — производителей товаров, работ и услуг, торговых домов, достигших наивысших показателей по экспорту в своей отрасли, стимулирование развития производств, содействие повышению престижа производителей Республики Татарстан на мировом рынке.
Важнейшими функциями конкурса являются:
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