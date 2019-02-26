Российский промышленный форум, Уфа

С 26 по 28 февраля 2019 года в г.Уфа состоится Российский промышленный форум, объединяющий экспозицию специализированных выставок «Машиностроение», «Металлообработка», «Сварка», «Средства защиты» и насыщенную профессиональную деловую программу.
Российский промышленный форум – успешная региональная площадка для конструктивного диалога, консолидации усилий и эффективного обсуждения актуальных направлений и тенденций развития промышленности и смежных отраслей с участием руководителей органов власти, профессиональных союзов, ассоциаций, научных институтов, лидеров и практиков отрасли.
В рамках Форума 2018 года состоялось 22 деловых мероприятия с участием 2000 делегатов и выступлением 245 спикеров, в том числе представителей официальных делегаций Омской и Челябинской областей и провинции Цзянси (КНР).
В настоящий момент начата работа по формированию программы Форума 2019 года. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание на тему «Проблема и специфика промышленной революции 4.0 в России» и работа секций по тематическим направлениям.
Форум проходит при ежегодной поддержке Российской Ассоциации «Станкоинструмент». Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания.
Подробнее на сайте Форума
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