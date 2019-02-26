Российский промышленный форум, Уфа

С 26 по 28 февраля 2019 года в г.Уфа состоится Российский промышленный форум, объединяющий экспозицию специализированных выставок «Машиностроение», «Металлообработка», «Сварка», «Средства защиты» и насыщенную профессиональную деловую программу.

Российский промышленный форум – успешная региональная площадка для конструктивного диалога, консолидации усилий и эффективного обсуждения актуальных направлений и тенденций развития промышленности и смежных отраслей с участием руководителей органов власти, профессиональных союзов, ассоциаций, научных институтов, лидеров и практиков отрасли.

В рамках Форума 2018 года состоялось 22 деловых мероприятия с участием 2000 делегатов и выступлением 245 спикеров, в том числе представителей официальных делегаций Омской и Челябинской областей и провинции Цзянси (КНР).

В настоящий момент начата работа по формированию программы Форума 2019 года. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание на тему «Проблема и специфика промышленной революции 4.0 в России» и работа секций по тематическим направлениям.

Форум проходит при ежегодной поддержке Российской Ассоциации «Станкоинструмент». Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан и Башкирская выставочная компания.



Подробнее на сайте Форума