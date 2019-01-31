VIII международная конференция Авиатопливо - 2019, Москва

Основное ежегодное профессиональное отраслевое мероприятие, являющееся площадкой для обсуждения всех вопросов развития рынка авиатоплива России и стран СНГ на уровне государства и бизнеса

Обсуждаются вопросы государственной политики в области формирования и развития рынка авиатоплива в России

Выступления ключевых международных и российских экспертов из числа руководства нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих предприятий, ТЗК, аэропортов и авиакомпаний

Презентации новейших технологических решений, оборудования, техники для эффективной организации авиатопливо-обеспечения

Экскурсия в один из современных столичных ТЗК

В рамках конференции организована выставка современного оборудования и решений для организации авиатопливообеспечения

Также организуется профессиональная экскурсия в ТЗК столичного аэропорта для ознакомления с объектами инфраструктуры и деятельностью ТЗК

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