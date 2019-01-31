VIII международная конференция Авиатопливо - 2019, Москва

Основное ежегодное профессиональное отраслевое мероприятие, являющееся площадкой для обсуждения всех вопросов развития рынка авиатоплива России и стран СНГ на уровне государства и бизнеса
Обсуждаются вопросы государственной политики в области формирования и развития рынка авиатоплива в России
Выступления ключевых международных и российских экспертов из числа руководства нефтяных компаний и нефтеперерабатывающих предприятий, ТЗК, аэропортов и авиакомпаний
Презентации новейших технологических решений, оборудования, техники для эффективной организации авиатопливо-обеспечения
Экскурсия в один из современных столичных ТЗК
В рамках конференции организована выставка современного оборудования и решений для организации авиатопливообеспечения
Также организуется профессиональная экскурсия в ТЗК столичного аэропорта для ознакомления с объектами инфраструктуры и деятельностью ТЗК
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«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
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