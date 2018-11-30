Республиканский форум «Открытие талантов»

Мероприятие пройдет в Казани с 30 ноября по 1 декабря и объединит тысячи участников: республиканских и федеральных экспертов в сфере развития человеческого капитала и управления талантами, студентов Университета Талантов – школьников старших классов и студентов вузов со всей республики с достижениями в различных сферах, наставников, соотечественников Татарстана – студентов и молодых специалистов, проживающих за пределами региона, а также представителей бизнес-среды, министерств и ведомств.

Ежегодный Форум «Открытие талантов» – центральная площадка для экспертизы, анализа решений и подходов в сфере развития человеческого капитала и управления талантами в Татарстане и России. В этом году мероприятие посвящено важнейшему вопросу: «Как создать условия для развития, трудоустройства и профессиональной самореализации молодежи?». Ответы на вопрос будут рассматриваться по трем направлениям: школа, вуз, предприятие.

В первый день на пленарной сессии участники вместе с экспертами в сфере развития человеческого капитала познакомятся с лучшими республиканскими и федеральными практиками по развитию и сопровождению талантливой молодежи на уровне школы, вуза и предприятия. В работе сессии примут участие представители фонда «Талант и успех», Агентства стратегических инициатив, Казанского вертолетного завода, Корпоративного университета Ак Барс Девелопмент, Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Уральского образовательного центра «Золотое сечение» и многие другие. Также для студентов Университета Талантов предусмотрены индивидуальные консультации с наставниками, встречи с экспертами и соотечественниками Татарстана.

На проектных сессиях участники вместе с экспертами представят модель сопровождения одарённых и талантливых школьников, механизмы реализации индивидуальных образовательных траекторий для студентов – победителей и призёров олимпиад и конкурсных мероприятий, а также модели профессиональной самореализации талантливой молодёжи на предприятиях республики.

Кроме этого на Форуме будет работать выставка карьерных перспектив, где представлены возможности для профессионального развития молодежи в Республике Татарстан в 6 сферах: наука, культура и искусство, спорт, социальное творчество, техника, предпринимательство. На протяжении двух дней все желающие школьники 9-11 классов и студенты 1-2 курсов в формате квеста узнают о перспективах отрасли, возможностях для получения образования и дальнейшего трудоустройства в республике. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте utalents.ru.

По итогам работы форума будут актуализированы модели взаимодействия Университета Талантов с организациями по сопровождению одаренных и талантливых детей и молодежи.