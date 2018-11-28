28 нояб. 2018

Online-конференция с Андреем Симаковым, генеральным директором АО «Ипотечное агентство РТ»

Online-конференция с Андреем Симаковым, генеральным директором АО «Ипотечное агентство РТ»

28 ноября в 14:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Андрей Симаков – генеральный директор АО «Ипотечное агентство РТ».

Некоторые вопросы к обсуждению:

  • прогнозы на развитие ипотечного рынка: Будут ли ипотечные ставки продолжать свой рост?
  • основные тенденции на рынке новостроек: как изменится ситуация после отмены «долевки»?
  • тенденции на рынке малоэтажки: что происходит с ценами на землю?
  • приоритетные направления развития малоэтажной застройки под Казанью

Задать свои вопросы нашему гостю можно, кликнув по ссылке и оставив комментарий к публикации.

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