Международная специализированная выставка "Машиностроение. Металлообработка. Казань"

Приглашаем Вас принять участие в международных специализированных выставках «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и «TechnoСварка», которые состоятся 5-7 декабря 2018 года в Казани, ВЦ «Казанская Ярмарка».

Выставки являются главным событием промышленности ПФО России и включают в себя раздел «Контрольно-измерительное оборудование».

Статистика выставок 2017:

7132 уникальных посетителей — специалистов промышленных предприятий из 5 зарубежных стран и более 30 регионов России

3637 (51%) посетителей были заинтересованы в продукции данной тематики

Выставки проходят при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

«МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ» И «TECHNOСВАРКА»:

главное событие в Приволжском Федеральном округе в области машиностроения, металлообработки, сварочных материалов.

эффективный инструмент по продвижению бизнеса и продукции в Татарстане, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии, а также в Самарской, Ульяновской, Кировской и Оренбургской областях.

значимое для региона события, предлагающее передовые решения для модернизации российского машиностроительного комплекса.

выставка «Машиностроение. Металлообработка. Казань» имеет знак Российского Союза выставок и ярмарок (РСВЯ) и одобрена Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии (UFI).

Деловые мероприятия в рамках выставок:

Международная научно-техническая конференция «Инновационные машиностроительные технологии, оборудование и материалы — 2018»,

Конференции «Российские технологии и оборудование – машиностроительному комплексу Республики Татарстан»,

Секция «Популяризация науки и технологий» в формате Engineering Slam,

Круглый стол «Стандартизация – основа конкурентоспособности»,

Соревнование «Молодые профессионалы» Республики Татарстан по компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии», «Командная работа на производстве», «Производство металлоконструкций».

Руководитель проекта:

Аминова Айгуль Фаридовна

Тел.: +7(843)202-29-03

e-mail: expo-kazan@mail.ru

420059, г.Казань, Оренбургский тракт, 8