Международная специализированная выставка "Машиностроение. Металлообработка. Казань"

Приглашаем Вас принять участие в международных специализированных выставках «Машиностроение. Металлообработка. Казань» и «TechnoСварка», которые состоятся 5-7 декабря 2018 года в Казани, ВЦ «Казанская Ярмарка».
Выставки являются главным событием промышленности ПФО России и включают в себя раздел «Контрольно-измерительное оборудование».
Статистика выставок 2017:
Выставки проходят при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.
«МАШИНОСТРОЕНИЕ. МЕТАЛЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ» И «TECHNOСВАРКА»:
Деловые мероприятия в рамках выставок:
Руководитель проекта:
Аминова Айгуль Фаридовна
Тел.: +7(843)202-29-03
e-mail: expo-kazan@mail.ru
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, 8
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