Kazan Startup Weekend 5.0 «На пути к сингулярности»

23-25 ноября Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» организует одно из самых ожидаемых и главных стартап-событий Казани и всего Поволжья — Kazan Startup Weekend 5.0 «На пути к сингулярности».

Kazan Startup Weekend уже в пятый раз соберет на своей площадке ИТ-предпринимателей и венчурных инвесторов, представителей российских и зарубежных технопарков, акселераторов и бизнес-инкубаторов, программистов, молодых ученых, маркетологов и PR-специалистов, а также всех, кто увлекается технологиями. KSW знакомит участников с последними новинками мировой стартап-культуры и дает возможность обменяться опытом. Ежегодно участниками мероприятия становятся более 1500 человек из разных городов России, а также СНГ, Америки, Франции, Великобритании.

Откроет мероприятие пленарная сессия с участием государственных структур, представителей венчурного рынка и крупного бизнеса. Участники обсудят технологии, меняющие мир, и сделают прогнозы, как будет развиваться человечество в условиях новой экономической концепции прорывных технологий.

В первый день KSW 5.0 начнет свою работу выставка технологических разработок, которая продлится 3 дня. Разработчики могут попробовать свои силы в Стартап триатлоне — это новый формат хакатона. Он строится на решении трех задач от международной компании. Команды, которые лучше всех справятся с заданиями, в качестве приза получат возможность внедрить свои разработки на площадке заказчика.

«Ночь в технопарке» — концепция первого дня Kazan Startup Weekend. Представители научной среды расскажут, чего ждать от роботов и как новые технологии способны продлить жизнь. Успешные технологические предприниматели поделятся кейсами создания и развития цифрового бизнеса, расскажут о лайфхаках и подводных камнях на непредсказуемых рынках цифровой экономики.

Второй день Kazan Startup Weekend 5.0 начнется с непринужденной беседы «Об IT за чашечкой tea», за которой последует целый марафон открытых мастер-классов. Для удобства участников все выступления поделены на два тематических блока — soft skills (коммуникации, критическое мышление, креативность и формирование команд) и hard skills (большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые технологии). Отдельная секция будет посвящена социальным проектам. Представители некоммерческих организаций обсудят вопросы инвестирования в социальные стартапы и продвижения некоммерческой деятельности.

Финальный день KSW 5.0 откроется работой секции маркетинга и продвижения с серией открытых мастер-классов. В этот день мы узнаем победителей трехдневного Стартап-триатлона. Кульминацией мероприятия станет Demo Day, где сильнейшие российские стартап-компании смогут презентовать свои решения. Ежегодно Demo Day собирает на своей площадке самые лучшие проекты, активные венчурные фонды и бизнес-ангелов. За четыре года проведения мероприятия были заключены инвестиционные сделки на сумму более $ 2 млн.

http://kazanweekend.ru/