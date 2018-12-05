V Международный форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia

«Технологии информационного моделирования – начало эпохи цифрового строительства» – главная тема V Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia 2018, который пройдет с 5 по 7 декабря в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

В рамках Форума известные российские и зарубежные эксперты представят самые интересные кейсы, реализованные с применением BIM-технологий – специалисты расскажут об опыте строительства и эксплуатации небоскреба Эмпайр Стейт Билдинг, Лахта-центра, Ахмат Тауэр и других высотных объектов и спортивных сооружений.

В качестве одного из кейсов планируется представить проект стадиона «Казань-Арена», спроектированный с применением BIM-технологий. На сегодняшний день это один из самых вместительных в России и первый из построенных для Чемпионата-2018 стадионов. Медиафасад сооружения – крупнейший из подобных в Европе экран в формате «Full HD».

«Мир меняется каждый день и уже совсем скоро нас ждет новая эра цифровых технологий, которые позволят повсеместно проектировать и создавать не только отдельные здания, но и целые «умные города». В рамках Форума мы затронем самые острые проблемы применения BIM-технологий в строительстве и проектировании и постараемся предложить варианты их решений», — отмечают организаторы Форума.

В первый день Форума, 5 декабря, откроется дискуссионная площадка, посвященная применению BIM-технологий. Основными вопросами станут: неизбежный при происходящей трансформации отрасли», — комментирует руководитель группы информационного моделирования компании «Setl City» Алексей Кушнир.

Cпециалисты уже сейчас признают, что формирование и утверждение законодательной базы ускорит переход строительных компаний на новый уровень: «Использование BIM требует вложить больше времени в начале проекта, но экономит время на последующих этапах. Аналогично с использованием карандаша и Adobe Photoshop. Раньше подача эскизов объекта занимала огромное количество времени. Любые изменения — большие трудозатраты. На смену карандашу и AutoCAD приходят новые технологии. Основное преимущество BIM – в высокой точности и скорости выполнения. BIM-технологии значительно экономят расходы благодаря уменьшению количества сотрудников и сроков выполнения проекта», — подчеркнула Надежда Клюкина BIM-менеджер «ПИ Арена». На Форуме она представит BIM-кейсы компании – спортивные сооружения, спроектированные к Чемпионату мира по футболу – 2018.

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Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia проводится ежегодно в Екатеринбурге. В 2017 году 100+ Forum Russia посетили более 6000 участников из 23 стран, проведено 74 деловых и научных мероприятия, доклады представили 350 спикеров, из них 45 из Великобритании, Германии, Китая, Италии, США. В выставочной части размещалось около 100 компаний. В 2018 году на форуме ожидается более 10000 посетителей со всего мира. Посещение всех мероприятий форума бесплатное. Подробная программа на официальном сайте 100+ Forum Russia www.forum-100.ru

PR-группа 100+ Forum Russia: