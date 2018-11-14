Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан

С 14 ноября по 7 декабря 2018 года состоится региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан.

В текущем году региональный чемпионат пройдет по 83 компетенциям «Ворлдскиллс» и 53 компетенциям «Ворлдскиллс Юниоры», в которых примут участие более 2000 конкурсантов и экспертов. Вместе с тем чемпионат проходит поэтапно в 3 основных периода:

14-16 ноября 2018 (основные даты) – 76 компетенций «Ворлдскиллс», 38 компетенций «Ворлдскиллс Юниоры»;

21-23 ноября 2018 (дополнительные даты) – 3 компетенции «Ворлдскиллс», 13 компетенций «Ворлдскиллс Юниоры»;

5-7 декабря 2018 (дополнительные даты, в рамках Международной специализированной выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань») – 4 компетенции «Ворлдскиллс» и 2 компетенции «Ворлдскиллс Юниоры».

Организаторами чемпионата выступают Правительство Республики Татарстан, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Автономная некоммерческая организация «Центр развития профессиональных компетенций» и Автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Основными площадками проведения регионального чемпионата станут:

МВЦ «Казань Экспо» (компетенции промышленности и сферы услуг);

Казанский строительный колледж (компетенции строительного блока);

Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи (компетенции ИТ-блока);

Международный колледж сервиса (компетенции сферы услуг);

Казанский педагогический колледж (компетенции педагогического профиля);

ВЦ «Казанская ярмарка» (в рамках Международной специализированной выставки «Машиностроение. Металлообработка. Казань») (компетенции промышленности).

Церемонии открытия первого этапа чемпионата состоятся 14 ноября 2018 года на площадках проведения соревнований с участием представителей профильных министерств и ведомств. Церемонии закрытия первого этапа чемпионата пройдут 17 ноября 2018 года с участием руководителей профильных министерств и ведомств.

Стать зрителем чемпионата сможет любой желающий. А на площадке МВЦ «Казань Экспо» для зрителей будет организованы зоны Try a skill, где каждый желающий сможет попробовать свои навыки в различных профессиях.

По итогам регионального чемпионата будет актуализирован состав расширенной сборной Республики Татарстан по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», и будут определены участники Полуфиналов и Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 в Казани.