С 14 ноября по 7 декабря 2018 года состоится региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Республики Татарстан.
В текущем году региональный чемпионат пройдет по 83 компетенциям «Ворлдскиллс» и 53 компетенциям «Ворлдскиллс Юниоры», в которых примут участие более 2000 конкурсантов и экспертов. Вместе с тем чемпионат проходит поэтапно в 3 основных периода:
Организаторами чемпионата выступают Правительство Республики Татарстан, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Автономная некоммерческая организация «Центр развития профессиональных компетенций» и Автономная некоммерческая организация «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Основными площадками проведения регионального чемпионата станут:
Церемонии открытия первого этапа чемпионата состоятся 14 ноября 2018 года на площадках проведения соревнований с участием представителей профильных министерств и ведомств. Церемонии закрытия первого этапа чемпионата пройдут 17 ноября 2018 года с участием руководителей профильных министерств и ведомств.
Стать зрителем чемпионата сможет любой желающий. А на площадке МВЦ «Казань Экспо» для зрителей будет организованы зоны Try a skill, где каждый желающий сможет попробовать свои навыки в различных профессиях.
По итогам регионального чемпионата будет актуализирован состав расширенной сборной Республики Татарстан по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», и будут определены участники Полуфиналов и Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 в Казани.
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