Конференция "Решения 1С для бизнеса: эффективное управление и учет"

Фирма «1С» и компания «1С-Поволжье» организуют конференцию «Решения 1С для бизнеса: эффективное управление и учет», которая пройдет в г. Казань 20-21 ноября 2018 г.

Место проведения конференции: «Korston Club Hotel», ул. Ершова, д. 1а, г. Казань.

К участию в конференции приглашаются:

представители руководящего состава предприятий: собственники и акционеры, генеральные и исполнительные директора, финансовые директора и главные бухгалтеры, ИТ-директора, технические директора и руководители производств, HR-директора;

представители партнеров фирмы «1С» (совместно с приглашенными ими представителями предприятий);

представители средств массовой информации.

Формат и программа мероприятия

Целью конференции является информирование участников о возможностях современных решений для эффективного управления и учета на платформе «1С: Предприятие 8», обмен опытом по проектам внедрения «1С:ERP» и других решений и сервисов «1С» для корпоративного сектора, отраслевых и специализированных решений для промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, электроэнергетики, оптовой и розничной торговли, сферы услуг и HoReCa, включая детальные обзоры наиболее значимых функциональных возможностей и проектов внедрения на тематических секциях.

Участники конференции смогут адресовать свои вопросы напрямую специалистам фирмы «1С» – методистам и разработчикам, разработчикам «1С-Совместных» решений, а также ознакомиться с опытом реализации проектов внедрения «1С:ERP» и других решений, пообщаться с представителями предприятий, обменяться мнениями по вопросам автоматизации бизнеса в ходе прямого общения друг с другом.

Актуальная программа, порядок регистрации участников конференции и контакты для получения дополнительной информации размещены на сайте регионального дистрибьютора «1С-Поволжье»: https://1c-pfo.ru/info/events/81477/ и на сайте фирмы«1С» http://1c.ru/news/info.jsp?id=24884.