Рождественский саммит Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов (РГУД) 2018

Рождественский саммит — прекрасная возможность для девелоперов, консультантов и инвесторов подвести итоги уходящего года, обсудить прогнозы на будущее, а также лично поздравить коллег, партнеров и клиентов с наступающими праздниками.



Ежегодно Рождественский саммит в Казани посещает более 300 игроков рынка недвижимости. Среди них девелоперы, застройщики, инвесторы, проектировщики, аналитики, представители органов власти и профильных СМИ.



12 секций: Полный день концентрированного опыта и экспертизы

36 экспертов: Саммит объединит участников рынка со всей страны

Подробности и условия регистрации на сайте мероприятия

Место проведения: Международный конно-спортивный комплекс «Казань» Адрес: г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 47 А/1

