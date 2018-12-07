Рождественский саммит Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов (РГУД) 2018

Рождественский саммит — прекрасная возможность для девелоперов, консультантов и инвесторов подвести итоги уходящего года, обсудить прогнозы на будущее, а также лично поздравить коллег, партнеров и клиентов с наступающими праздниками.
Ежегодно Рождественский саммит в Казани посещает более 300 игроков рынка недвижимости. Среди них девелоперы, застройщики, инвесторы, проектировщики, аналитики, представители органов власти и профильных СМИ.
12 секций: Полный день концентрированного опыта и экспертизы
36 экспертов: Саммит объединит участников рынка со всей страны
Подробности и условия регистрации на сайте мероприятия
Место проведения: Международный конно-спортивный комплекс «Казань» Адрес: г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, 47 А/1
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