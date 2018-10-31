IV Международная конференция «Партнерство для развития кластеров»

Конференция пройдет в Казани пройдет с 31 октября по 2 ноября.
Мероприятие организует Ассоциация «ИННОКАМ» при поддержке Правительства Республики Татарстан, Минэкономразвития России, АО «РВК», НИУ «Высшая школа экономики».
Конференция проводится в четвертый раз, в этом году мероприятие проходит под эгидой глобальной сети специалистов по кластерам, инновациям и конкурентоспособности TCI Network.
Для участия в Конференции приглашены представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители российских регионов, где успешно реализуется инновационная и кластерная политика, представители федеральных и региональных институтов развития, руководители кластерных организаций, предприятий, объектов инновационной инфраструктуры, ведущих университетов, российские и зарубежные эксперты.
В рамках Конференции планируется обсуждение наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов, связанных с реализацией национальных проектов, повышением конкурентоспособности регионов, реализацией кластерной политики в стране.
Программа Конференции охватывает различные аспекты международного сотрудничества, в том числе успешные практики кластеров, на пространстве ЕАЭС, АТЭС и ЕС. В дискуссиях планируется участие экспертов из Евразийской экономической комиссии, TCI Network, экономик Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества.
Также в рамках Конференции будут организованы туры (ознакомительные поездки) на объекты инновационной инфраструктуры республики.
Актуальная программа, порядок регистрации участников Конференции и контакты для получения дополнительной информации размещены на сайте www.clusters2018.ru
Адрес: г.Казань, ул. Николая Ершова, 1А, (ГТРК Корстон).
Контактное лицо Селехова Анастасия, руководитель службы развития международного сотрудничества Ассоциации «ИННОКАМ», тел. +7 950 3109205.
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