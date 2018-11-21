Форум индустриальных парков

21-22 ноября в Казани пройдет Форум индустриальных парков, организованный Министерством экономики Республики Татарстан совместно с Ассоциацией инвестиционного развития РТ, Фондом прямых инвестиции.

В одном месте все индустриальные площадки Республики и России!

Место проведения: г. Казань, Казанский ипподром

Более 200 участников — руководители управляющих компаний индустриальных парков, представители компаний-резидентов, инвесторы, представители государственных структур.

Где разместить свое производство? Какие новые инструменты использовать для развития парка и резидента? Новые интересные стратегии для рывка… Об этом и не только расскажут ведущие спикеры Форума индустриальных парков.

Среди экспертов Форума:

Максим Паздников, сопредседатель правления Ассоциации индустриальных парков России;

Сергей Кузичев Директор департамента индустриальной, складской недвижимости, земли, Knight Frank, Россия и СНГ;

Дмитрий Толмачев, директор аналитического центра «Эксперт», вице-президент Ассоциации независимых центров экономического анализа.

Регистрация обязательна на сайте http://foruminpark.ru/

Возрастные ограничения: 18+.

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