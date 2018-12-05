VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ «АБЯЗОВ-ФЕСТИВАЛЬ»: «ВОЛГА-ВОЛГА»

Тема фестиваля 2018 года, который пройдет в Казани с 5 по 16 декабря — синтез классики и рока.

Брендовый музыкальный форум оркестра La Primavera, созданный его художественным руководителем Рустемом Абязовым в 2011 году, проводится в Казани раз в два года.

Проект объединяет разные виды искусств: музыкальное, театральное, хореографическое, живописное, музейное, и жанры: классику, джаз, рок, этно, живопись, песочную анимацию, художественное слово.

Шестой фестиваль посвящен року и называется «РОКовая классика».

В афише этого года – четыре концерта с участием музыкантов Москвы и Казани.

Откроется фестиваль совместным выступлением камерного оркестра La Primavera и ВИА «Волга-Волга», который в этом году отмечает свое «совершеннолетие» — 21 год.

Программа «Волга-Волга»: #21 — можно всё!»

Казанский камерный оркестрLa Primavera

Художественный руководитель и главный дирижер – Рустем Абязов

ВИА «Волга-Волга», художественный руководитель Антон Салакаев

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«Когда нам исполнялось 5, 10, 15 лет, нам казалось, что мы делаем абсолютно правильные вещи, и только они должны иметь место. С годами понимаешь, что хочется открывать бОльшие горизонты. Для нас опыт сотрудничества с камерным оркестром очень важен, очень интересен. Мы рады, что маэстро Абязов заинтересовался этим проектом и пригласил нас в программу «Абязов-фестиваля»», — рассказал руководитель и солист ВИА Антон Салакаев.

Подробности – на сайте организаторов



Место проведения: ГБКЗ РТ имени С. Сайдашева

Адрес: г. Казань, 420015, пл. Свободы,

Тел: +7(843) 292 — 17 -17