VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ «АБЯЗОВ-ФЕСТИВАЛЬ»: «BEATLES FOREVER»

Тема фестиваля 2018 года, который пройдет в Казани с 5 по 16 декабря — синтез классики и рока.

Брендовый музыкальный форум оркестра La Primavera, созданный его художественным руководителем Рустемом Абязовым в 2011 году, проводится в Казани раз в два года.

Проект объединяет разные виды искусств: музыкальное, театральное, хореографическое, живописное, музейное, и жанры: классику, джаз, рок, этно, живопись, песочную анимацию, художественное слово.

Шестой фестиваль посвящен року и называется «РОКовая классика».

В афише этого года – четыре концерта с участием музыкантов Москвы и Казани.

Третий концерт фестиваля будет посвящен творчеству группы The Beatles.

Программа «Beatles forever»

Казанский камерный оркестр La Primavera

Художественный руководитель и главный дирижер – Рустем Абязов

Рок-группа With (Казань), художественный руководитель Александр Лаврентьев

Ансамбль Guitarra Magia (Казань), художественный руководитель Александр Лаврентьев.

Первое отделение

Песни группы «BEATLES».

Второе отделение

П. ЧАЙКОВСКИЙ – BEATLES – А. УИЛКИНСОН «The Beatlecracker Suite» (аранжировка А. Лаврентьева)

Битлов один-в-один. Ребята споют несколько песен ливерпульской четверки, а затем оркестр La Primavera эти же песни представит в барочном звучании Concerto Grosso канадского композитора Питера Брейнера. В концерте примет участие еще один коллектив — Guitarra Magia», — рассказал Абязов.

Подробности – на сайте организаторов