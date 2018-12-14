VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ «АБЯЗОВ-ФЕСТИВАЛЬ»: «BEATLES FOREVER»

Тема фестиваля 2018 года, который пройдет в Казани с 5 по 16 декабря — синтез классики и рока.
Брендовый музыкальный форум оркестра La Primavera, созданный его художественным руководителем Рустемом Абязовым в 2011 году, проводится в Казани раз в два года.
Проект объединяет разные виды искусств: музыкальное, театральное, хореографическое, живописное, музейное, и жанры: классику, джаз, рок, этно, живопись, песочную анимацию, художественное слово.
Шестой фестиваль посвящен року и называется «РОКовая классика».
В афише этого года – четыре концерта с участием музыкантов Москвы и Казани.
Третий концерт фестиваля будет посвящен творчеству группы The Beatles.
Программа «Beatles forever»
Казанский камерный оркестр La Primavera
Художественный руководитель и главный дирижер – Рустем Абязов
Рок-группа With (Казань), художественный руководитель Александр Лаврентьев
Ансамбль Guitarra Magia (Казань), художественный руководитель Александр Лаврентьев.
Первое отделение
Песни группы «BEATLES».
Второе отделение
П. ЧАЙКОВСКИЙ – BEATLES – А. УИЛКИНСОН «The Beatlecracker Suite» (аранжировка А. Лаврентьева)
Битлов один-в-один. Ребята споют несколько песен ливерпульской четверки, а затем оркестр La Primavera эти же песни представит в барочном звучании Concerto Grosso канадского композитора Питера Брейнера. В концерте примет участие еще один коллектив — Guitarra Magia», — рассказал Абязов.
Подробности – на сайте организаторов
ГБКЗ РТ имени С. Сайдашева
Казань, 420015, пл. Свободы,
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