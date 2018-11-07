Конференция "Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана"

Вторая крупнейшая «даунстрим» конференция в регионе. Значительный интерес со стороны участников нефтегазохимического сообщества к первой конференции «Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана» и потенциал сектора продиктовали необходимость подобных мероприятий в регионе. В 2018 году конференция вновь пройдет в Казани и станет платформой для общения региональных и международных экспертов индустрии.
В конференции примут участие руководство и технические специалисты ключевых нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств республики Татарстан и других регионов России, а также представители международных EPC-подрядчиков, инжиниринговых компаний и поставщиков технологий.
Подробности на сайте конференции
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