Конференция "Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана"

Вторая крупнейшая «даунстрим» конференция в регионе. Значительный интерес со стороны участников нефтегазохимического сообщества к первой конференции «Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана» и потенциал сектора продиктовали необходимость подобных мероприятий в регионе. В 2018 году конференция вновь пройдет в Казани и станет платформой для общения региональных и международных экспертов индустрии.

В конференции примут участие руководство и технические специалисты ключевых нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств республики Татарстан и других регионов России, а также представители международных EPC-подрядчиков, инжиниринговых компаний и поставщиков технологий.

Подробности на сайте конференции