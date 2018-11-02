Концерт знаменитого французского пианиста Давида Фрэ (David Fray) в Казани

Музыкант даст единственный концерт в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им. М.Джалиля с программой произведений Ф.Шопена и Ф.Шуберта. «Изысканность», «утонченность», «образность» и «виртуозность» — эпитеты, которыми критики описывают мастерство Фрэ.



Свое исполнительское кредо Давид Фрэ описывает весьма неординарно – «Sing, Swing and Think» («Пой, свингуй и думай»). Фрэ находит необычайный баланс между рефлексией и эмоциональностью, технической тщательностью и поэтичностью.

«Я почти полностью потушу свет в зале и на сцене, чтобы зрители смогли более тонко воспринимать музыку таких гениев, как Шопен и Шуберт!», — рассказывает Фрэ о концепции концерта в Казани. С помощью особой регулировки света на концерте будет создана особая проникновенная атмосфера. «Я стараюсь заставить мой инструмент петь. Фортепиано – прекрасно, но, играя на нем, необходимо выходить за рамки его перкуссионной природы. Клавишной акробатике я предпочитаю продуманность. Мой подход – 10 процентов пальцев и 90 процентов интеллекта», – объясняет Фрэ.

Ярви, Курт Мазур, Риккардо Мути, Эса-Пекка Салонен, Марин Алсоп, Янник Незе-Сеген, Япван Зведен. Среди оркестров – Бостонский симфонический оркестр, Симфонический оркестр Сан-Франциско, Нью-Йоркский филармонический оркестр, Чикагский симфонический оркестр, Лос-Анджелесский филармонический оркестр. Королевский оркестр Концертгебау, Симфонический оркестр Баварского радио, Будапештский фестивальный оркестр, Лондонский филармонический оркестр, Академия Святого Мартина в полях, Бременский камерный филармонический оркестр, Немецкий симфонический оркестр Берлина, Зальцбургский оркестр Моцартеум, оркестр театра Ла Скала, Национальный оркестр Франции, Оркестр Парижа и др. Давид Фрэ женат на итальянской актрисе Кьяре Мути, дочери дирижера Рикардо Мути.