Бизнес-бранч «Куда инвестировать деньги - открыть вклад в банке или купить готовое жилье»

24 октября состоится бизнес-бранч на тему «Куда инвестировать деньги — открыть вклад в банке или купить готовое жилье», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».
На встрече приглашенные эксперты – риэлторские агентства, застройщики и девелоперы — обсудят следующие острые вопросы:
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.