Cеминар «Интернет-магазин: от А до Я»

Лидеры рекламной отрасли Казани поделятся своим опытом по созданию и продвижению интернет-магазинов с нуля. Будут озвучены практические рекомендации, как с большей эффективностью использовать доступные в интернете технологии, как сократить издержки в кризис и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса.

Прозвучат ответы на вопросы:

— как открыть представительство компании в интернете за 14 дней;

— как продавать уже через 5 дней после запуска интернет-магазина;

— какой может оказаться реальная смета расходов вашего интернет-проекта;

— почему управлять сайтом можно без суеты;

— какой может оказаться реальная смета расходов вашего интернет-проекта;

— как заполонить своей рекламой весь интернет;

— какие лучшие технологии борьбы за покупателя в 2018 году.

Семинар будет полезен владельцам бизнеса, руководителям отделов маркетинга и продаж, менеджерам, маркетологам, копирайтерам и всем интересующимся бизнесом в интернете.

Спикеры приведут практические примеры использования современных интернет-технологи, полезную аналитику для запуска бизнеса в онлайн и истории успеха состоявшихся интернет-проектов.

Онлайн-регистрация: http://wellmedia.ru/training/conference.php?clear_....

Количество мест ограничено.