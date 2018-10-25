Cеминар «Интернет-магазин: от А до Я»

Лидеры рекламной отрасли Казани поделятся своим опытом по созданию и продвижению интернет-магазинов с нуля. Будут озвучены практические рекомендации, как с большей эффективностью использовать доступные в интернете технологии, как сократить издержки в кризис и избежать ошибок на старте онлайн-бизнеса.
Прозвучат ответы на вопросы:
— как открыть представительство компании в интернете за 14 дней;
— как продавать уже через 5 дней после запуска интернет-магазина;
— какой может оказаться реальная смета расходов вашего интернет-проекта;
— почему управлять сайтом можно без суеты;
— какой может оказаться реальная смета расходов вашего интернет-проекта;
— как заполонить своей рекламой весь интернет;
— какие лучшие технологии борьбы за покупателя в 2018 году.
Семинар будет полезен владельцам бизнеса, руководителям отделов маркетинга и продаж, менеджерам, маркетологам, копирайтерам и всем интересующимся бизнесом в интернете.
Спикеры приведут практические примеры использования современных интернет-технологи, полезную аналитику для запуска бизнеса в онлайн и истории успеха состоявшихся интернет-проектов.
Онлайн-регистрация: http://wellmedia.ru/training/conference.php?clear_....
Количество мест ограничено.
Вопросы по телефону: 250 70 07
или электронной почте: op@wellmedia.ru
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