Бизнес-форум «3 звезды на одной сцене»

22 октября на сцене отеля «Korston Club Hotel» Казань выступят всемирно известные и востребованные бизнес спикеры, которые знают о лидерстве, успехе и мотивации все.
3 звезды мирового уровня на одной сцене на бизнес-форуме в Казани:
Каждый современный, думающий и стремящийся к развитию и достижению своих целей человек, знает эти имена. Вы читаете и вдохновляетесь их достижениями, цитируете книги их авторства, используете их советы. А представьте — каково было бы услышать их лично, увидеть перед собой.
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