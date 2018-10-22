Бизнес-форум «3 звезды на одной сцене»

22 октября на сцене отеля «Korston Club Hotel» Казань выступят всемирно известные и востребованные бизнес спикеры, которые знают о лидерстве, успехе и мотивации все.

3 звезды мирового уровня на одной сцене на бизнес-форуме в Казани:

Радислав Гандапас — самый известный в России специалист по лидерству и ораторскому искусству;

Маршалл Голдсмит- консультант лучших топ-менеджеров США и мира;

Аллан Пиз — эксперт невербального общения, автор бестселлера «Язык телодвижений».

Каждый современный, думающий и стремящийся к развитию и достижению своих целей человек, знает эти имена. Вы читаете и вдохновляетесь их достижениями, цитируете книги их авторства, используете их советы. А представьте — каково было бы услышать их лично, увидеть перед собой.

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