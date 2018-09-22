22 сент. 2018

Суперфинал всероссийского турнира киберспортсменов «Время танков. Битва взводов» по игре World of Tanks

Суперфинал всероссийского турнира киберспортсменов «Время танков. Битва взводов» по игре World of Tanks

Киберспортсмены со всей России приедут в Казань на суперфинал турнира «Время танков. Битва взводов» по игре WorldofTanks

22 сентября во Дворце единоборств «Ак Барс» пройдёт суперфинал всероссийской серии турниров «Время танков. Битва взводов» по военно-исторической игре WorldofTanks. Геймеры со всей страны соберутся в Казани, чтобы побороться за звание чемпиона этого года.

«Время танков. Битва взводов» — ежегодная федеральная серия турниров по игре в World of Tanks. Мероприятие проходит в формате соревнований между командами, также определяется победитель в личном зачёте. В 2018 году серия игр прошла в Краснодаре, Саратове, Курске, Екатеринбурге и Челябинске. Финальный этап игры принимает Республика Татарстан, сильнейшие танкисты страны сразятся в Казани за звание чемпионов. Ожидается, что мероприятие посетят более 3000 человек. Гостей ждут соревнования на виртуальном поле боя и большая развлекательная программа.

После серьезных отборочных состязаний до финала дошли восемь лучших команд из России и СНГ. Заочно был проведён турнир среди игроков Республики Татарстан, Республики Марий Эл и Чувашской Республики. В итоговую турнирную таблицу попали победители региональных встреч, лучшая команда из Минска, победившая на соревнованиях в «День танкиста» и команда из специального онлайн-турнира среди игроков со всей страны.

Несколько дней виртуальных сражений потребовалось, чтобы определить среди этих сильнейших команд всего четыре лучших, которые лично встретятся в Казани на суперфинале серии и поборются за главный приз — звание чемпионов, виртуальное золото и игровую периферию.

В суперфинал вышли: Freedom из Казани, _T3S_ («Тетрис») из Екатеринбурга, «Тотито» из Минска и сборная команда TORNADO (онлайн-турнир). Эти команды устроят жаркие бои 22 сентября во Дворце единоборств «Ак Барс». Так же будет проведён шоу-матч между финалистами отборочных игр из Казани и сборной разработчиков игры командой Wargaming из Минска. Гости смогут следить за ходом турнира на большом мультимедийном экране, с полным погружением в атмосферу игры и происходящие события.

Помимо командных игр среди опытных кибертанкистов будут устроены соревнования в личном зачете среди всех желающих пришедших на мероприятие. На площадке установят более сотни игровых компьютеров, геймеры смогут продемонстрировать свои боевые навыки и получить призы от партнёров.

Для всех гостей подготовлены сюрпризы и развлечения. На площадке будут организованы тематические фото-зоны, различные мастер-классы, мобильные салоны красоты для девушек, развлечения для детей. Организаторы обещают презентовать новую технологию дополненной реальности. Желающие смогут пообщаться с разработчиками игры и получить ответы на интересующие вопросы. С места событий будет идти трансляция в режиме реального времени.



Контакты

Мероприятие бесплатное, рекомендуется заранее получить пригласительный на сайте, чтобы избежать очереди на входе: https://worldoftanks.ru/ru/news/tournaments/vremya-tankov-bitva-vzvodov-kazan/

Адрес: Казань, проспект Фатыха Амирхана, 1Г, Дворец единоборств «Ак Барс».

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