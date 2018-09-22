Суперфинал всероссийского турнира киберспортсменов «Время танков. Битва взводов» по игре World of Tanks

Киберспортсмены со всей России приедут в Казань на суперфинал турнира «Время танков. Битва взводов» по игре WorldofTanks

22 сентября во Дворце единоборств «Ак Барс» пройдёт суперфинал всероссийской серии турниров «Время танков. Битва взводов» по военно-исторической игре WorldofTanks. Геймеры со всей страны соберутся в Казани, чтобы побороться за звание чемпиона этого года.

«Время танков. Битва взводов» — ежегодная федеральная серия турниров по игре в World of Tanks. Мероприятие проходит в формате соревнований между командами, также определяется победитель в личном зачёте. В 2018 году серия игр прошла в Краснодаре, Саратове, Курске, Екатеринбурге и Челябинске. Финальный этап игры принимает Республика Татарстан, сильнейшие танкисты страны сразятся в Казани за звание чемпионов. Ожидается, что мероприятие посетят более 3000 человек. Гостей ждут соревнования на виртуальном поле боя и большая развлекательная программа.

После серьезных отборочных состязаний до финала дошли восемь лучших команд из России и СНГ. Заочно был проведён турнир среди игроков Республики Татарстан, Республики Марий Эл и Чувашской Республики. В итоговую турнирную таблицу попали победители региональных встреч, лучшая команда из Минска, победившая на соревнованиях в «День танкиста» и команда из специального онлайн-турнира среди игроков со всей страны.

Несколько дней виртуальных сражений потребовалось, чтобы определить среди этих сильнейших команд всего четыре лучших, которые лично встретятся в Казани на суперфинале серии и поборются за главный приз — звание чемпионов, виртуальное золото и игровую периферию.

В суперфинал вышли: Freedom из Казани, _T3S_ («Тетрис») из Екатеринбурга, «Тотито» из Минска и сборная команда TORNADO (онлайн-турнир). Эти команды устроят жаркие бои 22 сентября во Дворце единоборств «Ак Барс». Так же будет проведён шоу-матч между финалистами отборочных игр из Казани и сборной разработчиков игры командой Wargaming из Минска. Гости смогут следить за ходом турнира на большом мультимедийном экране, с полным погружением в атмосферу игры и происходящие события.

Помимо командных игр среди опытных кибертанкистов будут устроены соревнования в личном зачете среди всех желающих пришедших на мероприятие. На площадке установят более сотни игровых компьютеров, геймеры смогут продемонстрировать свои боевые навыки и получить призы от партнёров.

Для всех гостей подготовлены сюрпризы и развлечения. На площадке будут организованы тематические фото-зоны, различные мастер-классы, мобильные салоны красоты для девушек, развлечения для детей. Организаторы обещают презентовать новую технологию дополненной реальности. Желающие смогут пообщаться с разработчиками игры и получить ответы на интересующие вопросы. С места событий будет идти трансляция в режиме реального времени.







