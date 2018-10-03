​Международный форум «Российская энергетическая неделя»

Международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года.



Цель Форума — демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития:

газовой отрасли;

нефтяной отрасли;

угольной отрасли;

нефтехимии;

электроэнергетики;

энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Форум объединит руководителей крупнейших мировых и российских энергетических компаний.



Бизнес-партнером форума выступает ГК ТАИФ. Предприятия холдинга будут представлены среди энергоэффективных компаний Татарстана на стенде республики. Экспозиция разместится в центральном выставочном зале «Манеж».

История Форума

В 2017 году прошел первый Международный форум «Российская энергетическая неделя», который стал главным событием в сфере энергоэффективности в России и за рубежом.

Ключевым событием официальной деловой программы Форума стало пленарное заседание «Энергия для глобального роста», на котором выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В общей сложности деловая программа РЭН-2017 в Москве насчитывала 45 мероприятий с участием 279 спикеров и модераторов. Всего в мероприятиях на московской площадке РЭН-2017 приняли участие представители 94 государств.

В рамках Молодежного дня РЭН-2017 состоялись итоговая сессия «Энергия молодежных инициатив 2018» и встреча «без галстуков» с Министром энергетики Российской Федерации Александром Новаком.

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