24 сент. 2018

Конференция «Реформа в ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 и ISO 45001:2018. От стандартов для сертификации к стандартам для управления бизнесом»

Конференция «Реформа в ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018 и ISO 45001:2018. От стандартов для сертификации к стандартам для управления бизнесом»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

КАЗАНЬ — 24 сентября 2018 г.

Программа конференции включает обзор стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 22000:2018

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 22000:2018

1. Новые требования ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 45001:2018: «контекст организации», «стратегический менеджмент», «риск-менеджмент», «критерии и индикаторы процессов» (KPI), «менеджмент знаний», «менеджмент изменений» и др.;

2. Простые (минимальные) и сложные (продвинутые) варианты выполнения новых требований ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 22000:2018, ISO 45001:2018;

3. Опыт и практика обновления документации систем менеджмента для перехода на новые версии стандартов;

4. Разработка SWOT-анализа как основа для политик, стратегий, целей, рисков и возможностей, процессов и т.д.;

5. Вопросы участников и ответы экспертов по переходу на новые стандарты.

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Подробнее о мероприятии: http://www.cert-academy.org/conference2018/

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