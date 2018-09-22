Большой семейный спортивный фестиваль «Multi sport expo»

Это просто праздник какой-то! Два дня на главной сцене: яркие спортивные шоу и показательные выступления спортсменов 25 различных федераций. Вас ждет спортивный флешмоб, розыгрыши призов от партнеров мероприятия и дефиле спортивной моды. В welcome зоне вы сможете отдохнуть, арендовать велосипед, попрыгать на батутах и поиграть в огромные настолки.

Шоу чирлидеров

Это нельзя пропустить! Чирлидеры умеют зажигать по-настоящему! Трюки и танцы в их исполнении кажутся непринужденными, но в реальности это искусство! Даже только ради этого шоу стоит пойти на MULTI SPORT EXPO.

Пауэрлифтинг

Мужская сила всегда восхищает. Приходите посмотреть на настоящих богатырей и убедитесь, что это спорт настоящих мужчин.

Футбольный фристайл

Этот вид спорта стремительно набирает популярность в нашей стране. Хотите, чтобы ваш ребенок тоже мог научиться этим эффектным трюкам с мячом? Тогда у вас уже есть причина обязательно быть 22-23 сентября на MULTI SPORT EXPO — 2018.

Шоу бодибилдеров

Это наглядная демонстрация красоты мужского тела, мощи, выносливости и трудолюбия. Они выглядят, словно боги греческих легенд. Это стоит видеть!

Вело-брейк шоу

Экстремальное шоу на велосипедах! От трюков этих ребят захватывает дух, а кто-то вдохновится и сам развиваться в вело-спорте!

Спортивный флешмоб

Участие во флешмобе запоминается на всю жизнь. Это именно тот случай, когда незнакомые люди чувствуют единство и детскую радость в один момент! Это легко, безопасно и классно. Обязательно поучаствуйте!

Хотите стать участником Multi Sport Expo?