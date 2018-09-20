Праздничные мероприятия, посвященные 50-летию КГЭУ. Открытие технопарка КГЭУ

ПРОГРАММА торжественных мероприятий в рамках празднования 50-летнего юбилея Казанского государственного энергетического университета
20 сентября 2018 года
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09:00 – 10:00
Встреча гостей
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09:00-09:30
Посещение демонстрационного зала ЦКТЭ
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09:30-10:00
Экскурсия по музею
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10:00
Прибытие руководства Республики Татарстан и VIP-гостей в Казанский Государственный Энергетический Университет
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10:30 – 11:30
Торжественное мероприятие (актовый зал, корпус А)
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12:00-12:30
Кофе-пауза (столовая корпуса А и Д)
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12:30 – 15:00
Торжественный прием от имени Ректора.
Большой зал Ученого совета КГЭУ
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12:30 – 14:45
Посещение Полигона «Подстанция 110/10 кВ»
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12:30-14:45
Осмотр здания Технопарка:
— Презентация Технопарка
— Учебный класс ElektroSkills
— Центр управления Учебным полигоном
— Учебный класс EvanNibe
— Учебный класс Danfoss
— Инжиниринговый центр
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12:30-14:45
Осмотр общежития № 3
Подробнее о мероприятии: https://kgeu.ru/News/Item/159/7537
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