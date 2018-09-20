20 сент. 2018

Праздничные мероприятия, посвященные 50-летию КГЭУ. Открытие технопарка КГЭУ

Праздничные мероприятия, посвященные 50-летию КГЭУ. Открытие технопарка КГЭУ

ПРОГРАММА торжественных мероприятий в рамках празднования 50-летнего юбилея Казанского государственного энергетического университета

20 сентября 2018 года

09:00 – 10:00

Встреча гостей

09:00-09:30

Посещение демонстрационного зала ЦКТЭ

09:30-10:00

Экскурсия по музею

10:00

Прибытие руководства Республики Татарстан и VIP-гостей в Казанский Государственный Энергетический Университет

10:30 – 11:30

Торжественное мероприятие (актовый зал, корпус А)

12:00-12:30

Кофе-пауза (столовая корпуса А и Д)

12:30 – 15:00

Торжественный прием от имени Ректора.

Большой зал Ученого совета КГЭУ

12:30 – 14:45

Посещение Полигона «Подстанция 110/10 кВ»

12:30-14:45

Осмотр здания Технопарка:

— Презентация Технопарка

— Учебный класс ElektroSkills

— Центр управления Учебным полигоном

— Учебный класс EvanNibe

— Учебный класс Danfoss

— Инжиниринговый центр

12:30-14:45

Осмотр общежития № 3

Контакты

Подробнее о мероприятии: https://kgeu.ru/News/Item/159/7537

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