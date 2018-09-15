15 сентября на «Казанском Ипподроме» состоится «Автобитва» с Николаем Фоменко. Перезагрузка.
Главная фишка шоу-программы — гладиаторский поединок на боевых машинах, подготовленных по специальному техническому регламенту.
Турнир проводится в несколько отборочных раундов, а в финале сходятся самые крепкие стальные монстры.
За три года «Автобитва» стала культовым событием и покорила сердца зрителей всей России.
«АвтоБитва» проводится уже 5 лет, ведущим шоу становился известный актер Дмитрий Нагиев, который заявил, что это автомотошоу достойно звания международного уровня.
За это время в шоу «АвтоБитва» приняло участие свыше 100 команд со всей России, более 50 спонсоров-партнеров и более 30000 зрителей!
Премия Event AwardsВ 2014 году Автобитва выиграла Всероссийскую премию Event Awards.
Специальный гость: «VIA CHAqPA».
Подробнее о мероприятии и купить билеты: http://www.autofight.ru/
Подробнее о мероприятии и купить билеты: http://www.autofight.ru/
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