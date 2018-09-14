4 октября 2018 года в Казани состоится XII Международная конференция MES-2018 «Современные инженерные системы. Архитектура здоровья». Место проведения конференции – Гранд Отель Казань.
Философия MES – передача лучшего мирового и российского опыта по проектированию, строительству и реконструкции объектов здравоохранения; создание единой площадки знаний для архитекторов и дизайнеров, проектных организаций, производителей оборудования, разработчиков программного обеспечения, руководителей клиник и медицинских центров, организаторов отечественного здравоохранения.
Спикеры MES-2018 – представители крупнейших архитектурных бюро из Европы, США и России; руководители клиник и эксперты в области IT. В мероприятии запланировано участие Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.
Ключевые темы MES-2018
Подробная информация о Конференции на сайте www.mes.kazan.ru
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