Конференция «Ослабление рубля: плюсы и минусы для российской экономики»

27 сентября состоится специальная встреча с ведущими финансовыми аналитиками на тему: «Ослабление рубля: плюсы и минусы для российской экономики». Организатор: Интернет-газета «Реальное время».
Как поднять бизнес в эпоху падения рубля? Реалии и перспективы российской экономики.
Для полного понимания всей картины происходящих событий и важного: как конкретно это повлияет на ваш бизнес, поиска решений и осознания своих возможностей в режиме реального времени — приглашаем вас на специальную встречу с ведущими финансовыми аналитиками.
Спикер: Кочетков Владислав, Президент-Председатель Правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ». Будем разбираться в плюсах и минусах ослабления рубля вместе. Формат «встречи» позволит рассмотреть как общие, так и актуальные для вас вопросы в рамках диалога с экспертами этой области.
Быть в курсе происходящего — значит знать, когда, как и где «подстелить соломки», обезопасив себя, своих сотрудников и бизнес в целом. В сложившихся условиях падения рубля и грозящих России санкций необходимы новые знания, как теперь экономически грамотно выстраивать бизнес-процессы и развивать сектор вашего бизнеса. Согласны?
Участие бесплатное, регистрация обязательна.
тел.: +7 (843) 222-90-72
e-mail: pr@realnoevremya.ru
Условия и регистрация по ссылке
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.