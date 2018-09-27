Конференция «Ослабление рубля: плюсы и минусы для российской экономики»

27 сентября состоится специальная встреча с ведущими финансовыми аналитиками на тему: «Ослабление рубля: плюсы и минусы для российской экономики». Организатор: Интернет-газета «Реальное время».

Как поднять бизнес в эпоху падения рубля? Реалии и перспективы российской экономики.

Для полного понимания всей картины происходящих событий и важного: как конкретно это повлияет на ваш бизнес, поиска решений и осознания своих возможностей в режиме реального времени — приглашаем вас на специальную встречу с ведущими финансовыми аналитиками.

Спикер: Кочетков Владислав, Президент-Председатель Правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ». Будем разбираться в плюсах и минусах ослабления рубля вместе. Формат «встречи» позволит рассмотреть как общие, так и актуальные для вас вопросы в рамках диалога с экспертами этой области.

Темы встречи:

От каких событий будет зависеть дальнейшая динамика курса российской валюты?

Какие факторы будут оказывать поддержку, а какие, напротив, — провоцировать падение?

В свете последних событий какова вероятность повышения ЦБ ключевой ставки?

Во что могут вылиться текущие проблемы валют развивающихся рынков?

Быть в курсе происходящего — значит знать, когда, как и где «подстелить соломки», обезопасив себя, своих сотрудников и бизнес в целом. В сложившихся условиях падения рубля и грозящих России санкций необходимы новые знания, как теперь экономически грамотно выстраивать бизнес-процессы и развивать сектор вашего бизнеса. Согласны?

Участие бесплатное, регистрация обязательна.

Эксперты