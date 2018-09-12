12 сент. 2018

Бизнес-бранч "Рынок телекоммуникаций : от закона Яровой до борьбы с серыми сим-картами"

Бизнес-бранч

12 сентября состоится бизнес-бранч на тему «Рынок телекоммуникаций: от закона Яровой до борьбы с серыми сим-картами», организатором которого выступает интернет-газета «Реальное время».

К участию приглашаются все участники рынка мобильных операторов и интернет-провайдеров

Тезисы встречи:

  • Итоги борьбы с внутрисетевым роумингом
  • С 1 июля на территории России начал действовать пакет антитеррористических поправок в законодательство. Как реализовывается (есть ли для этого технические возможности)?
  • Борьба с серыми сим-картами: приведет ли это к оздоровлению рынка продаж
  • Принцип сетевого нейтралитета: как сейчас этот принцип реализуется, нужно ли принимать его действие на законодательном уровне

Контакты

К участию приглашаются представители отраслевых компаний. Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

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