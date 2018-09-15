Образовательный IT-фестиваль «UP!Date»

Образовательный ИТ-фестиваль«UP!Date» впервые пройдет в Казани этой осенью. Спикеры расскажут о трендах создания цифровых проектов — от выбора актуальных технологий до управления командой и ее мотивацией.
Фестиваль приурочен ко Дню Программиста и пройдет 15 сентября в Горкинско-Ометьевском лесу. В течение всего дня спикеры будут выступать в трех параллельных секциях: «Технологии», «Проекты и аналитика» и «Soft skills». Среди тем: машинное обучение, кейсы по разработке digital продуктов, опыт создания воронки инноваций, эмоциональный интеллект, теория поколений и т.д. Каждая секция будет расположена в отдельном шатре.
Среди спикеров:
• Вячеслав Благирев — внедрял digital в компании Ростелеком;
• Сергей Шабанов – автор бестселлера «Эмоциональный интеллект. Российская практика»;
• Роман Доронин – специалист по искусственному интеллекту, руководитель группы компаний EORA;
• Евгения Шамис – руководитель проекта Теория поколений России;
• и другие.
На фестивале также будет организована Fun — зона: фуд-корт, инстабудка, лазерный тир, бега робожуков и lounge-зоны для отдыха.
Подробная информация о программе и спикерах на сайте фестиваля http://update2018.ru/
Подробная информация о программе и спикерах на сайте фестиваля http://update2018.ru/
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.