07 сент. 2018

Лекторий БИМ-радио. 1980-е: ОТ НЕФОРМАЛОВ ДО ЯППИ

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+79872357302
арт-пространство «bалкон»
ул. Пушкина д.52, 1 под., 3 этаж

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