XIII Ежегодная конференция "Медиабизнес"

Участники конференции обсудят на дискуссионных сессиях, на чем построен бизнес спортивных трансляций, где можно заработать медиа-компаниям, а также производство онлайн сериалов. Эксперты рассмотрят актуальные вопросы E-commerce и экономики интернет-сериалов, проанализируют интерес к спортивным трансляциям в России и мире и определят подход к аудитории в интернете на примере онлайн сериалов.

В рамках деловой программы мероприятия примут участие руководители и представители российских медиахолдингов, регулирующих органов, крупнейших рекламодателей, инвестиционных, консалтинговых и рекламных компаний, аналитики и эксперты, а также представители бизнес-сообществ, заинтересованные в партнерстве с медиакомпаниями отрасли.

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