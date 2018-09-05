XVI Международный банковский форум «Банки России – XXI век»

В рамках форума пройдет XX Банковская конференция «Развитие конкуренции на финансовом рынке: Россия и международная практика» и круглые столы по актуальным вопросам развития финансового рынка.
Традиционно на сессиях и круглых столах форума выступят руководители Банка России, федеральных министерств и ведомств, госкорпораций и институтов развития, топ-менеджеры кредитных организаций, представители международных финансовых организаций, авторитетные аналитики и эксперты.
Формат проведения мероприятия предоставляет делегатам форума уникальную возможность совместить насыщенную деловую программу с неформальным общением на одном из самых живописных курортов России. В рамках форума предусмотрены вечерние мероприятия, культурная и спортивная программы.
В 2017 году в XV Международном банковском форуме приняло участие более 500 человек, его работу освещали более 50 федеральных и региональных СМИ.
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