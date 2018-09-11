4-я международная специализированная выставка «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ»

С 11 по 13 сентября 2018 г. в «Крокус Экспо» при поддержке Правительства Российской Федерации и Минпромторга России пройдет 4-я международная специализированная выставка «Импортозамещение».

Проект оказывает всестороннее содействие российским компаниям в разработке и производстве высококачественных конкурентоспособных товаров/услуг, их продвижении на внутреннем и международном рынках, поиске новых деловых партнеров и налаживании новых каналов сбыта. Вклад мероприятия в одноименную государственную программу отмечен распоряжением Правительства РФ от 21.04.2018, согласно которому международная специализированная выставка «Импортозамещение» будет проводиться ежегодно.

В этом году в рамках выставки в очередной раз состоится заседание правительственной Комиссии по импортозамещению, в котором примут участие члены Правительства РФ и министерств, представители федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и другие официальные лица. Возглавит работу Комиссии Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

На экспозиции 8 000 кв. м более 300 компаний из России (Москвы и Московской области, Екатеринбурга, Вологодской, Курской, Липецкой, Рязанской, Самарской областей, республик Ингушетия, Марий-Эл, Удмуртия и др.) продемонстрируют лучшие образцы высококачественных товаров из разных областей промышленности:

сельское хозяйство;

медицина и фармацевтика;

пищевая промышленность;

легкая промышленность;

машиностроение;

металлургия;

топливно-энергетический комплекс;

наука;

информационные технологии;

и многое другое.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте выставки.