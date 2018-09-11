Восточный экономический форум 2018

Ежегодно Восточный экономический форум становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.



Мероприятия Форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира.



В деловую программу Форума входит ряд бизнес-диалогов с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.



В рамках выставочного пространства ВЭФ традиционно представляются конкретные ТОРы, инвестиционные проекты, а также меры, предпринимаемые федеральными и региональными органами власти для развития социально экономического, демографического и инвестиционного потенциала Дальневосточного федерального округа.



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