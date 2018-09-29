РИФ.Технологии

РИФ.Технологии – это техническая ИТ-конференция, призванная объединить специалистов области информационных технологий Поволжья и приобщить студентов Ульяновского региона к сфере ИТ. Целевая аудитория Форума: разработчики, тестировщики, архитекторы, системные администраторы, менеджеры и руководители проектов и продуктов, инженеры и представители ИТ-департаментов, генеральные и технические директора, топ-менеджмент, представители бизнеса, фрилансеры, студенты технических специальностей, будущие ИТ- специалисты и все неравнодушные к технологиям. Формат мероприятия предполагает гармоничное сочетание докладов от ведущих специалистов сферы ИТ России и Зарубежья (предпочтение в выборе спикеров отдается евангелистам технологий, активистам профессиональных ИТ-сообществ, а также знаковым и узнаваемым техническим лидерам) и выставки отраслевых компаний и решений региона.



Целевая аудитория Форума: разработчики, тестировщики, архитекторы, системные администраторы, менеджеры и руководители проектов и продуктов, инженеры и представители ИТ-департаментов, генеральные и технические директора, топ-менеджмент, представители бизнеса, фрилансеры, студенты технических специальностей и все неравнодушные к технологиям.



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