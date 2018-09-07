Юбилейная 10-я конференция "Digital Marketing Conference-2018"

7 сентября в ЦДХ состоится юбилейная 10-я конференция Digital Marketing Conference – самое значимое мероприятие для специалистов в области маркетинговых коммуникаций. Традиционно спикеры DMC – только зарубежные представители крупнейших агентств и брендов-клиентов, создающие лучшие кейсы на рынке и признанные международным сообществом.
В этот юбилейный раз организаторы собрали самых лучших спикеров со всего мира, среди них: креативный директор Amazon, старший глобальный директор LEGO, глава дизайн отдела PepsiCo, глобальный управляющий креативный директор Publicis Worldwide, а также другие звезды индустрии, которые раскроют секреты своего успеха и покажут, как создаются лучшие рабочие кейсы.
Подробнее о конференции по ссылке.
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