Юбилейная 10-я конференция "Digital Marketing Conference-2018"

7 сентября в ЦДХ состоится юбилейная 10-я конференция Digital Marketing Conference – самое значимое мероприятие для специалистов в области маркетинговых коммуникаций. Традиционно спикеры DMC – только зарубежные представители крупнейших агентств и брендов-клиентов, создающие лучшие кейсы на рынке и признанные международным сообществом.

В этот юбилейный раз организаторы собрали самых лучших спикеров со всего мира, среди них: креативный директор Amazon, старший глобальный директор LEGO, глава дизайн отдела PepsiCo, глобальный управляющий креативный директор Publicis Worldwide, а также другие звезды индустрии, которые раскроют секреты своего успеха и покажут, как создаются лучшие рабочие кейсы.

Подробнее о конференции по ссылке.