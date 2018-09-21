Дельфин. Презентация нового альбома «442» и лучшие хиты

Два десятка лет Дельфин (Андрей Лысиков) продолжает полное романтики, психоделии и экспериментов, путешествие по просторам интеллектуальной музыки. Все эти годы он то погружался в хип-хоп, то останавливался на альтернативном роке, попутно зацепив инди-сцену, но осознал себя окончательно в электроакустическом звучании. Сейчас Андрей – это актер, музыкант, обладатель премий MTV Russia Music Awards, RAMP, Apelzin Award, автор поэтического сборника и один из самых серьезных, авторитетных и профессиональных музыкантов российской сцены.

Дельфин не частит с новыми релизами, каждую работу «вынашивая» и «отшлифовывая» до соответствующего уровня. Для одних поклонников Дельфина новая пластинка станет совершенно переворотной, для других – новой страницей в творчестве музыканта, а для кого-то абсолютной противоположностью прошлым релизам. Каким будет новое музыкальное полотно? Чувственно-личным, полным мыслей и эмоций, неоднозначных рифм и тонкой лирики? Или же Дельфин уместит в одну пластинку картину целого мира – с его добром и злом, любовью и ненавистью, красотой и грубой реальностью, облачив все это в драйвовые, взрывные ритмы и «острые» тексты? Увидим и услышим 21 сентября в клубе «Корстон»!

