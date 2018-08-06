Всероссийская конференция «Инклюзивное образование»

С 06 по 08 августа 2018 года в городе Казань состоится Всероссийская конференция «Инклюзивное образование».

Руководители школ и детских садов, педагоги, воспитатели, будущие тьюторы встретятся для того, чтобы за три интенсивных дня стать полностью компетентными в приоритетной теме образования.

Интерактивная деловая программа включает в себя тематические секции и семинары, в которых от рассмотрения государственной политики перейдут к мастер-классам по созданию инклюзивной учебной среды. На конференции обсудят риски и проблемы инклюзивного подхода в обучении и воспитании детей в классах и общих группах, разберут последствия принятых Федеральных законов и рассмотрят возможное изменение законодательства в будущем.

Много внимания спикеры уделят общению с аудиторией, помогут решить возникающие сложности и понять их причины, а также сопроводят возможным перечнем решений по проблеме. Эксперты помогут решить, как создавать адаптированную образовательную программу и составлять индивидуальный план для учеников с различными ОВЗ. Подвергнут анализу проверку знаний обучающихся.

Одна из секций посвящена профессиональной компетенции педагога, который работает или только готовится к инклюзивному образованию. Зачастую сотрудники, не готовые к работе с детьми с ОВЗ, задают вопросы директору или заведующему учреждения: «Что мне с ними делать?», «Как справиться с увеличенным объемом работы?». Спикер разберет эти проблемы и даст необходимые указания о подготовке учителей к инклюзивной практике.

В заключительный день делегаты могут принять участие в официальном туре, который организован в передовые образовательные организации города Казань, реализующие инклюзивные проекты в обучении и воспитании.