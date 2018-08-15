Международный фестиваль школьных учителей

Фестиваль школьных учителей — международная площадка по обмену опытом эффективной организации образования. В работе фестиваля в различные годы принимали участие специалисты из США, Германии, Израиля, Сингапура, Голландии, Венгрии, Польши, Болгарии и других стран.
Особую роль в проведении фестиваля играют школьные учителя из России и зарубежья, имеющие серьезные достижения в своей профессиональной деятельности.
Участие в фестивале дает возможность участникам не только презентовать свои разработки широкому кругу специалистов, но и получить эксклюзивную информацию о состоянии образования в разных странах.
Фестиваль школьных учителей – это несколько дней насыщенного профессионального общения, активного отдыха в кругу новых друзей и партнеров в самом благородном деле – в деле формирования новых граждан для обновляющегося мира.
Подробности по ссылке.
к.п.н, доцент Бочкарева Татьяна Николаевна
email: kafped09@yandex.ru
Телефон: 8-9270410740
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