Международный фестиваль школьных учителей

Фестиваль школьных учителей — международная площадка по обмену опытом эффективной организации образования. В работе фестиваля в различные годы принимали участие специалисты из США, Германии, Израиля, Сингапура, Голландии, Венгрии, Польши, Болгарии и других стран.

Особую роль в проведении фестиваля играют школьные учителя из России и зарубежья, имеющие серьезные достижения в своей профессиональной деятельности.



Участие в фестивале дает возможность участникам не только презентовать свои разработки широкому кругу специалистов, но и получить эксклюзивную информацию о состоянии образования в разных странах.



Фестиваль школьных учителей – это несколько дней насыщенного профессионального общения, активного отдыха в кругу новых друзей и партнеров в самом благородном деле – в деле формирования новых граждан для обновляющегося мира.

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